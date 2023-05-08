HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 'Irkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların sorumlusu sizlersiniz'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars'ta yaptığı konuşmada ırkçı saldırılara tepki göstererek, "Bütün bu ırkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların, bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Yapılan her saldırının, insanlarımızın ayağına taş değse, bu saatten sonra kılına zarar gelse, bütün bunların sorumlusu; bu söylemlerdir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bütün bu ırkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların, bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Yapılan her saldırının, insanlarımızın ayağına taş değse, bu saatten sonra kılına zarar gelse, bütün bunların sorumlusu; bu söylemlerdir. Bunu söyleyenlerdir, bunu söyletenlerdir. Bunlar, kaybettikçe saldırmaya başlıyor. Saldırdıkça da kaybedeceklerini ne yazık ki bilmiyorlar" dedi.

Kars'a gelen Pervin Buldan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İstanbul'da sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın öldürülmesine ilişkin konuşan Buldan, "Bu ırkçı saldırılara sebep olanları ve bu ırkçı saldırıların gerçekleşmesini teşvik edenleri, buradan bir kez daha kınıyorum. Onların bu ırkçı saldırılarına da bu kutuplaşma ve insanları birbirinden ayırma politikalarına da artık son vereceğiniz tarih; 14 Mayıs tarihidir. Şimdi meydanlarda hakaret edenler, parmak sallayanlar, tehdit edenler ve ırkçı söylemlerde bulunanlar, bu son 5 gün içerisinde bütün yaşanacaklardan sorumludur" dedi.

Yeşil Sol'un tanınması gerektiğini söyleyen Buldan, "14 Mayıs tarihine 'darbe tarihi' diyenler var. Çünkü kafaları sadece darbeye çalışan bir zihniyet, bir iktidar var. Onlar, darbeleri iyi bilir. Kars halkına nasıl darbe yapıldığını iyi bilirler. Kars halkının belediye eş başkanlarını görevden alıp, yerine kayyum atamayı iyi bilirler. Onlar, Kenan Evren yaşamış olsaydı; Evren'i cumhurbaşkanı adayı yaparlardı çünkü zihniyetleri aynı. Anlayışları aynı, bakış açıları aynı" dedi.