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Denizli'de Elektrik Direğine Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

8 Aralık 2023 12:59 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Denizli'nin Buldan ilçesinde meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.