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Denizli'de Elektrik Direğine Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrik direğine çarpan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü, yaralı olarak kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Ayetullah Ünlü idaresindeki 45 AAG 305 plakalı meyve yüklü kamyonet, Derbent Mahallesi'nde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Ünlü ile kamyonette yolcu konumunda bulunan M.K, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.T'nin tedavisi sürdüğü öğrenildi.???????

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Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Denizli Hastane Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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