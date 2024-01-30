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Deveci Üstlükleri Burhaniye Güreşlerinde İlgi Gördü

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Burhaniye ilçesinde düzenlenen Deve Güreşlerinde tezgah açan Mehmet Karacaoğlu'nun sattığı deveci üstlükleri ilgi gördü. Denizli'nin Buldan ilçesinden geldiğini anlatan Karacaoğlu, Ege ve Marmara'nın bütün güreşlerine gittiğini söyledi.

Burhaniye ilçesinde, düzenlenen Deve Güreşlerinde tezgah açan Mehmet Karacaoğlu'nın sattığı deveci üstlükleri ilgi gördü. Denizli'nin Buldan ilçesinden geldiğini anlatan Karacaoğlu, Ege ve Marmara'nın bütün güreşlerine gittiğini söyledi.

Devecilerin vazgeçilmez aksesuarı olan deveci üstlüğü, Denizlili vatandaşa geçim kapısı oldu. Buldan da dokunan deveci üstlükleri ilgi gördü. Burhaniye güreşlerinin çok güzel olduğunu anlatan Mehmet Karacaoğlu, "Bunlar Buldan da üretiliyor. Bizde bunları güreş alanlarında satıyoruz. Kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 lira ile bin 500 lira arasında sattığımız üstlükler ilgi görüyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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