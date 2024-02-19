Buldanspor ile Pamukkale U 15 Maçında Başlama Vuruşunu Ahmet Balaban Yaptı
Buldan'ın sembol ismi Ahmet Balaban, Buldanspor ile Pamukkale U 15 maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Ahmet Balaban, taraftarlardan yoğun alkış aldı ve büyük onur duyduğunu belirtti. Buldanspor, maçı 2-0 kazandı.
Buldanspor ile Pamukkale U 15 maçının başlama vuruşunu Buldan'ın sembol isimlerinden Ahmet Balaban yaptı.
Buldan'ın sembol ismi Ahmet Balaban, hafta sonu oynanan Buldanspor ile Pamukkale U 15 maçının başlama vuruşunu yaptı. Buldanspor ile Pamukkalespor arasında oynanan U 15 müsabakasında başlama vuruşunu gerçekleştiren Ahmet Balaban taraftarlardan yoğun alkış aldı.
Buldansporun maçlarının sürekli takip eden Ahmet Balaban, başlama vuruşunu gerçekleştirmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirtti.
Başlama vuruşunu Ahmet Balaban'ın yaptığı maçta Buldanspor, Pamukkalesporu 2-0 yendi. - DENİZLİ