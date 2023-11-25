Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Yeni Başkan Seçildi

Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Arif Tümbay başkanlığa seçildi.

Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeki Sunal'ın vefatı nedeniyle toplanan olağanüstü kongre Güzelleştirme Nazar Düğün Salonunda gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimlerde Arif Tümbay başkan seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Arif Tümbay şunları söyledi: "Rahmetli Zeki Sunal Başkanımızın vefatı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü kongrede bana ve arkadaşlarıma gösterilen güven için çok teşekkür ederim. Zeki başkanımızın uzun yıllar taşıdığı bayrağı onun anısına uygun ve bu zamana kadar sürdürdüğü ilkeler ışığında taşımaya devam edeceğiz."

Seçimler sonrasında 4 yıllığına seçilen yönetim şu isimlerden oluştu: Arif Tümbay, Yusuf Ergör, Musa Üstün, Ahmet Kuyumcu, Nurettin Zoroğlu. - DENİZLİ