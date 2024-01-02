Denizli'de Fotokapana Yakalanan Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Denizli'de fotokapana yakalanan define avcılar kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi Çağış mevkiinde yerleştirilen fotokapanlara define avcılarının görüntüleri kaydedildi. Jandarma ekipleri kendilerine gelen görüntüler üzerine harekete geçerek şahısların bulunduğu bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri R.S., M.E.B., ve C.K., isimli üç kaçak define avcısını suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları el dedektörü, dedektör aparatları, kazma, batarya, boşluk arama cihazı ve kulaklık ele geçirildi. - DENİZLİ