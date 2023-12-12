Denizli'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 6 Kişiye 479 Bin 849 TL Cezai İşlem

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan denetimlerde sahte zeytinyağı satışı yapan 6 kişi tespit edildi. Toplamda 479 bin 849 lira ceza kesilen satıcıların ürünlerine de el konuldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 6 kişiye toplam 479 bin 849 lira ceza kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buldan Belediyesine bağlı ekipler, zeytinyağı satışı yapılan pazar yeri, market ve şarküterileri denetledi.

Denetimlerde, zeytinyağı olarak satışa çıkarılmış 1000 litre taklit ya da tağşiş ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda 6 satıcıya toplam 479 bin 849 lira ceza uygulanan denetimlerde, ürünlere de el konuldu.