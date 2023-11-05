Buldan'a ilk araç şarj istasyonu kuruldu

Buldanlı genç girişimci Burakcan Tuğrul tarafından ilçede ilk kez kurulan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmete girdi.

Buldanlı genç girişimci Burakcan Tuğrul tarafından ilçede ilk kez kurulan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmete girdi.

Buldan'da genç girişimci Burakcan Tuğrul tarafından sektörün önemli enerji firmasının elektrikli araç şarj istasyonunu, yine kendi aile şirketlerine ait Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi Kayran mevkiindeki otelin bahçesinde hizmete sunuldu.

Ortalama bir aracın 2 saatte tam şarj konumuna geldiğini ve 1 Kw saat ücreti 6.30 TL olduğunu açıklayan girişimci Burakcan Tuğrul, araç kapasitelerinin ortalama 60-80 kW saat olduğunu belirterek; "Amacımız hem ilçemizdeki elektrikli araçların ihtiyaçlarını gidermek hem de Denizli Manisa İzmir yolunu kullanan elektrikli araç sahiplerinin Buldan'ımıza girmelerine vesile olmak, ayrıca butik otelimizde konaklayan misafirlerimizin araçlarının şarj ihtiyaçlarını gidermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Araç sahibinin kimseye ihtiyacı olmadan telefonuna indirdiği mobil uygulamasındaki QR kodu cihaza okutarak yine aynı uygulamadaki kayıtlı kredi kartıyla ödemesini yapıp aracını şarj edebilmektedir. Şarj istasyonu ilçemize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ