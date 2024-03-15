Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli?
Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Buldan Belediye Başkan adayı olan Adem Irakın hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Adem Irakın'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ADEM IRAKIN KİMDİR?
Adem Irakın, Yeniden Refah Partisi Denizli- Buldan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın teknisyendir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.