Denizli Buldan'da Dolandırıcılık ve Hırsızlık Uyarısı

Denizli Buldan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda stant kurarak, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için halk pazarında stant kurularak, broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Buldan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda stant kurarak, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için halk pazarında stant kurularak, broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Özellikle "Ödül kazandınız", " Hakkınızda icra takibi başlatıldı", "Sigorta borcunuz var", "Krediniz çıktı" şeklinde gelen mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi, çekiliş, kampanya ve hediye adı altında size sunulan hiçbir belgeye imza atılmaması ve kimlik bilgilerinizin verilmemesinin gerektiği hususları vatandaşlara yüz yüze anlatıldı.

Ayrıca evden hırsızlık konularında da duyarlı olmaları gerektiği ve apartman giriş kapısının ilk güvenlik kapısı olduğunun unutulmaması ve kapalı tutulması gerektiği hususlarında uyarılan vatandaşlara, "Duyarlı bir komşu en iyi kilitten daha güvenlidir" seklinde broşürlerin dağıtımı yapıldı. - DENİZLİ