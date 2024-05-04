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Mayıs Ayında Yağan Dolu Üreticiyi Vurdu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, üzüm ve zeytin başta olmak üzere ekili arazilere zarar verdi. Yaklaşık 5 santimetre biriken dolu, şehir stadını ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Mayıs ayında yağan dolu üreticiyi vurdu

Şiddetli dolu yağışı üzüm ve zeytin başta olmak üzere ekili arazilere zarar verdi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, üzüm ve zeytin başta olmak üzere ekili arazilere zarar verdi. Yaklaşık 5 santimetre biriken dolu, şehir stadını ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Son yılların en kurak kış mevsimi geçiren Denizli'de bugün aniden bastıran şiddetli dolu yağışı Bulda ilçesindeki tarım arazilerinde büyük zarar yol açtı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı dolu yağışı, öğleden sonra etkili olmaya başladı. Buldan ilçesi ve çevresinde yaklaşık yarım saat devam eden dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak ve arazilerde 5 santimetreyi bulan dolu birikintileri oluştu. Günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz yönde etkileyen şiddetli dolu yağışı, Buldan Şehir Stadını da bembeyaz bir örgütle kapladı.

Buldan şehir merkezinin yanı sıra Doğanköy, Oğuz, Bölmekaya ve Yenicekent mahallelerinde daha fazla etkili olan dolu yağışı, başta meşhur Sultani üzüm bağları ve zeytinlikler olmak üzere meyve bahçeleri ve daha kısa bir süre önce dikilmiş olan sebze fidanlarına zarar verdi. Yeni oluşmaya başlayan meyveleri ve yaprakları döken dolu, sebze fidelerini de kırdı.

Buldan Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Özkan Gümüş, yaptığı açıklamada öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu yağışının başta zeytin olmak üzere kayısı, erik, badem, kiraz, vişne ağaçlarında, üzüm bağlarında ve sebze ekili arazilerde büyük zarara yol açtığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Buldan Zeytin Yağan Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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