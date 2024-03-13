Mesut Sarıbaloğlu kimdir? MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mesut Sarıbaloğlu kimdir? MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MESUT SARIBALOĞLU KİMDİR?

Denizli Buldan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mesut Sarıbaloğlu, Buldan ilçesinin eski meclis üyesi ve eski Ülkü Ocakları Başkanıdır. Sarıbaloğlu, 25 yıldır Denizli Buldan'da esnaflık yapmaktadır.

Mesut Sarıbaloğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.