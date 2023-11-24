Havutlanan develer sezon öncesi Buldan sokaklarından geçti. Devecilik kültürünün önemli merkezlerinden olan Buldan'da yetiştirilen pehlivan develer, yeni güreş sezonu öncesi havutlanmalarının ardından yaptıkları gösteri yürüyüşüyle güreşlere hazır olduklarını gösterdi.

Develer gövde gösterisi yaptı

Havutlanan develer sezon öncesi Buldan sokaklarından geçti

DENİZLİ - Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinin en önemli kış eğlencesi ve kültürel etkinliklerinden biri olan deve güreşi festivallerinin başlamasına sayılı günler kala, havutlanan şampiyon develer Buldan sokaklarında gövde gösterisi yaptı.

Devecilik kültürünün önemli merkezlerinden olan Buldan'da yetiştirilen pehlivan develer, yeni güreş sezonu öncesi havutlanmalarının ardından yaptıkları gösteri yürüyüşüyle güreşlere hazır olduklarını gösterdi. Yaz döneminde beslenme ve idmanlarını yapan develer, güreş sezonunun başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamladı.

Buldan'da iki devesinin bakımlarının yaparak güreşlere hazırladıklarını dile getiren Safi İşçioğlu " Bu sene deve güreşlerine iki devemizle katılacağız. Baharda güreşlerin sona ermesiyle birlikte havutlarını çıkardık. Beslenme programları yaparak, geçen sezon güreşlerde harcadıkları kilolarının yerine gelmesini sağladık. Yeni sezon öncesi de bakımlarını tamamlayarak, havutlarını giydirdik. Allah'ın izniyle başarılı bir sezon bekliyoruz. Devemizin biri Olukçu Aslan, diğeri Olukçu Hüsnü Bey. İkisi de Buldan'ı başarıyla temsil ediyor. Yeni sezonda tüm develerimize üstün başarılar diliyor, kazasız belasız güreşler geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Buldan'da yeni sezonda güreş sahalarında boy gösterecek develer, Buldan caddelerinde gövde gösterisi yaptılar. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve fotoğraf çekildikleri develere, şal, fular, peştamal ve Buldan dokuma ürünleri hediye edildi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), tarafından Yörük kültürünün önemli geleneklerinden olan ve her yıl gerçekleştirilen deve güreşleri için 2022-2023 sezonu takvimi belirlendi. Kasım ayının son haftasında başlayacak güreşlerin, farklı il ve ilçelerde 2023 Mart ayına kadar süreceği belirtildi.