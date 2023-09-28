Buldan'ın Organik Sebzeleri Ege Bölgesi Pazarlarında

Buldan'ın 1150 rakımlı bölgesinde yetişen organik sebzeler, Ege Bölgesindeki pazarlarda tüketicilerle buluşuyor. Buldanlı üreticiler, iç pazarda yoğun ilgi gören ürünlerini dış pazarlara da ulaştırmayı hedefliyor.

Buldan'ın yüksek kesimli mahallelerinde üretilen doğal organik sebzeler, Ege Bölgesi genindeki pazarlarda piyasaya sunuluyor. Buldan'ın 1150 rakımlı kesimlerinde yetiştirilen sebzeler, Yayla Mahallesinde bulunan kapalı pazaryerinde toptan satılarak, bölge genelindeki illere gönderiliyor.

Yayla Mahallesinde sebze yetiştiriciliği yapan Mustafa Çetinkaya, her gün tarlalardan topladıkları ürünleri, Yayla Mahallesinde kurulan pazarda, toptan sebze satışı yaptıklarını belirterek "Bölgemizin toprak, iklim, hava ve suyu sebze yetiştiriciliği için çok uygun. Bölgede yetişen ürünlerin kendine has lezzeti var. Bölgemizde çilek, domates, biber, patlıcan, domates, taze fasulye, barbunya üretimi yapıyoruz. İzmir başta olmak üzere Manisa, Aydın, Denizli, Uşak'tan çok sayıda alıcı pazarımıza geliyor. Ürettiğimiz organik ürünlerin İstanbul, Ankara ile birlikte artık dış pazarlarda da satılmasını istiyoruz. Eğer ihracata uygun şartlar sağlanırsa ihracatı da düşünmek istiyoruz. Üretimimiz çok yüksek. Rekolte anlamında iklim değişikliği ile ilk başlarda az gibi görünse de bu aylarda çok yükseldi. Üretim bir anda çok arttı. Bu konuda yetkililerimizden destek ve ilgi bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ