Denizli'de otomobil ve traktörün karıştığı kaza: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir otomobil ve traktörün karıştığı kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kaza, Denizli- Manisa karayolu üzerinde bulunan Kadıköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Yaralı traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir otomobil ve traktörün karıştığı kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli- Manisa karayolu üzerinde bulunan Kadıköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiyw göre; yol ayrımında yaşanan yol verme anlaşmazlığı nedeniyle 20 RR 808 plakalı araç ile 20 FZ 899 plakalı traktör çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptılar. Herhangibi bir can kaybının oluşmadığı kazada araç sürücüsü Y.K. kazadan yara almadan kurtulurken, traktör sürücüsü İ.D. yaralandı. Yaralı İ.D. acil sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ