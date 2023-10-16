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Denizli'nin Buldan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı hayatını kaybetti

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Denizli'nin Buldan ilçesinde 28 yıldır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeki Sunal, geçirdiği rahatsızlık sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 28 yıldır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeki Sunal, geçirdiği rahatsızlık sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 28 senedir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeki Sunal, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Başkan Sunal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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