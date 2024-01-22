Buldan'da Trafiğin İçinden Çıkılamaz Hale Gelmesi

Gün geçtikçe artan araç sayısı, buna karşılık dar yollar ve otopark olmaması Buldan'ın trafiğini içinden çıkılamaz hale getiriyor.

Nüfusa oranla Denizli'nin ilçeleri içinde en fazla araca sahip yerlerden biri olan Buldan'ın trafiği gerek yayalara gerekse de araç sahiplerine saç baş yolduruyor. Otopark olmaması, sokak ve caddelerin darlığı ve sürücülerin de düzensiz araç bırakmaları nedeniyle sıkıntı gün geçtikçe artıyor.

Özellikle Buldan'ın pazarının kurulduğu Perşembe günleri gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle bırakın araçlara, yayalara bile geçecek yol kalmıyor. Alanyazı Meydanı ile Şükür Cami Meydanı sıkıntının en fazla yaşandığı alanlar oluyor.

İlçe Trafik Komisyonunun aldığı kararlara da uyan olmuyor. Tek yön ilan edilen yollarda ters yönde giden araçlar, tek yöne park izni verilen yollarda çift yönlü araç park edilmeleri, hatta tek yönde çiftli araç parkları sık görünür hale geldi. Kaldırımların küçüklüğü, buna karşılık işyeri sahiplerinin izin verilenden fazla kaldırım işgalleri nedeniyle yayaların kaldırımlar yerine cadde ortalarından gitmek zorunda kalmaları da her an ciddi yaralanmalı kazaların yaşanmasını muhtemel hale getiriyor. - DENİZLİ