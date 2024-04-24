Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'de çıkan orman yangını orman ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesi Dağderesi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - DENİZLİ