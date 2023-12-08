Denizli'de yağış nedeniyle kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Manisalı esnaf hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Manisalı esnaf hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde manavlık yapan Ayetullah Ünlü, Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nden satın aldığı ürünleri 45 AAG 305 plakalı Ford marka kamyonetine yükleyerek dönüşe geçti. Ayetullah Ünlü'nün kullandığı kamyonet, Denizli – Manisa karayolu Derbent Mahallesi mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolde çıktı. Bir süre sürüklenen kamyonet, beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza yaralanan Ayetullah Ünlü ve yanında bulunan ortağı Mehmet T.'ye ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayetullah Ünlü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden manav Ayetullah Ünlü'nün cenazesi, Sarıgöl'e bağlı Aşağı Koçaklar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ