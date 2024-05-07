CHP Buldan İlçe Kadın Kolları Başkanı İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Başişçi ilçe yönetim kurulundaki bazı isimlerin kendisine iftira attıklarını ileri sürerek görevinden istifa etti.

Denizli'de CHP Buldan Kadın Kolları Başkanı Hülya Başişçi görevinden istifa etti. Başişçi, CHP Kadın Kolları Genel Merkez Başkanlığına ve Denizli İl Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, CHP Buldan İlçe Yönetiminde bazı isimlerin kendisine iftira attıklarını ve terbiyesizlik yaptıklarını ileri sürerek, bu isimlerle çalışamayacağını ifade ederek istifa etti.

Başişçi'nin istifa dilekçesinde, "Yürütmüş olduğun CHP Buldan ilçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden İlçe Başkanı Şenol Cerit yönetimindeki Müjgan Keyik, Fatoş Kesmez, Osman Can Duyar, Veli Aksüt, Recep Dere ve İrfan Tengiz'in şahsıma yapmış oldukları terbiyesizlik ve iftiralardan dolayı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ