DEVA Partisi Buldan adayı Sultan Özsoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Buldan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Buldan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Buldan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Buldan Belediye Başkan Adayı Sultan Özsoy kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SULTAN ÖZSOY KİMDİR?

Sultan Özsoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Buldan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BULDAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Buldan adayı belli oldu. DEVA Partisi Buldan Belediye Başkan Adayı Sultan Özsoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.