Denizli'de Kurutulmuş Cennet Hurması Büyük İlgi Görüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen cennet hurmaları, kabuklarının soyulmasıyla kurutulmaya bırakıldı. Bölgede büyük ilgi gören kurutulmuş cennet hurması, pazarda 15 TL'den alıcı buluyor.

Kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesiyle, kurutularak kışın tüketilen meyveler de pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Kış atıştırmalıklarının vazgeçilmezlerinden olan cennet hurması da son günlerde pazar tezgahlarında en fazla alıcı bulunan meyvelerin başında yer aldı. Son dönemde kuru meyvelere artan ilgiden nasibini alan cennet hurması, kabukları soyulduktan sonra iplere dizilerek kurutulmaya bırakıldı. Vatandaşların da ilgi odağı olan kurutulmuş cennet hurması, pazarlarda 15 TL'den alıcı buluyor.

Önceki dönemlerde cennet hurması üretimine önem vermediklerini dile getiren üretici Hacı Ali Kılınç, "Önceden biz cennet hurması üretimine çok önem vermezdik. Ancak kurutulmaya başlamasıyla birlikte talep çok yükseldi. Üretim her geçen yıl daha da artıyor. Genellikle pazara ham olarak getiriyoruz. Bu işten para kazanmak için evlerinde yapanlarda var. Balkonlarda teraslarda ve ahşap evlerde dizilere asılarak kurutuluyor. Hava durumuna göre bir hafta on gün süre içerisinde kuruyor. Olgunlaşmasıyla da tüketilebiliyor. Bizde vatandaşlarımız cennet hurmasını çok seviyor diye mevsiminde fidanları dikiyoruz. Buldan'da iki çeşit oluyor. Birisi kakaolu diğeri de bildiğimiz cennet hurması. Kurutulduktan sonra yemesi çok keyifli. Bu yıl da ürün bol maşallah. Şifalı olarak biliyoruz. Herkese afiyet olsun" dedi. - DENİZLİ