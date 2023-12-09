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Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.000 Üreticiye Zeytin Fidanı Desteği Verecek

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ, Beyağaç, Buldan, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerindeki 1.000 üreticiye 80 bin Gemlik zeytin fidanı desteği verecek. Yüzde 50 hibe ile verilecek zeytin fidanı için üreticiler müracaatlarını bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ, Beyağaç, Buldan, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerindeki 1.000 üreticiye 80 bin Gemlik zeytin fidanı desteği verecek. Yüzde 50 hibe ile verilecek zeytin fidanı için üreticiler müracaatlarını bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık desteklerine 2024 yılında da tüm hızıyla devam edecek. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni yılın ilk 8 kırsal destek projesi arasında olan "Yeni Zeytin Bahçesi Projesi" için müracaatlar başladı. Denizli'de zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Babadağ, Beyağaç, Buldan, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerindeki atıl tarım alanlarında zeytin bahçesi tesis edilerek zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması ve ailelere katma değer sağlanması hedeflenen proje ile 1.000 üreticiye 80 bin adet Gemlik zeytin fidanı desteği verilecek. Yüzde 50 hibe ile verilecek zeytin fidanları için üreticiler müracaatlarını bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine 22 Aralık 2023 tarihine kadar yapabilecek.

Büyükşehir destekliyor zeytin bahçeleri artıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zeytinin çok önemli ve stratejik bir tarım ürünü olduğunu belirterek, son yıllarda Denizli'deki zeytin ağacı sayısı ve üretiminin arttığına dikkati çekti. Geçen Nisan 7 ilçede 40 bin zeytin fidanı dağıttıklarını, kısa süre önce ise günlük 60 ton zeytin işleme kapasiteli Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisi'ni hizmete aldıklarını işaret eden Başkan Zolan, Kale ilçesinde üreticilere 3 adet zeytin eleme makinesi verdiklerini, zeytin sineği ile mücadelede de çiftçilere biyoteknik mücadele desteği verdiklerini hatırlattı.

Atıl alanlar üretime kazandırılacak

Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle inşallah şehrimizde zeytin üretimi daha da artacak. Atıl durumdaki tarım alanları dağıtacağımız zeytin fidanları ile üretime kazandırılacak. Çiftçimiz daha çok üretecek ve daha çok kazanacak. Tabi ki bundan da Denizli'miz ve ülkemiz kazanacak. Bizlerde üreten insanlarımıza destek olmaya, onların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Projemizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, üreticilerimize bol ve bereketli ürünler dilerim. Allah'ım birlik ve beraberliğimiz daim eylesin." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çameli Buldan Zeytin Tarım Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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