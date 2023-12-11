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Buldan'da 17 bin fidan toprakla buluşacak

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Denizli'nin Buldan ilçe merkezi ve mahallelerdeki üreticilere, farklı türlerde 17 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Buldan Ziraat Odası, ilçede ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üreticilere 17 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

- Buldan'da 17 bin fidan toprakla buluşacak

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçe merkezi ve mahallelerdeki üreticilere, farklı türlerde 17 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Buldan Ziraat Odası, ilçede ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üreticilere 17 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Oda tarafından hazırlanan program çerçevesinde daha önceden taleplerini ileten üreticiler, düzenlene törende çeşitli tür ve yaştaki fidanlarını teslim aldı.

Fidanlarını teslim alan Ali Çelik, geçtiğimiz yıllarda Buldan Ziraat Odası tarafından temin edilen fidanlardan yüksek verim aldıklarına değinerek "Hem ucuz hem de sertifikalı fidanlardan bu yılda talep etmiştik. Buldan Ziraat Odasının bu hizmeti ile üretimimiz daha da artacaktır. Emeği geçen Başkanımız Muammer Al'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al ise amaçlarının çiftçilerin piyasa şartlarının çok altında ve sertifikalı fidan temin etmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız fidan dağıtımını bu yılda yerine getiriyoruz. Buldan'ın her türlü tarımsal üretimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da üreticimizden gelen talepler doğrultusunda on yedi bin adet ceviz, armut, erik, şeftali, kayısı, sarı lop incir, cennet elması ile zeytin çeşitleri olarak domat, eşek, Gemlik, marzarin, çekiççe fidanlarımızı teslim ettik. İnşallah üreticilerimiz sayesinde dikilen bu fidanlarla tarım üretimimiz daha da artacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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