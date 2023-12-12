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Denizli'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 479 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, zeytinyağı satışı yapan işyerlerinde bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 6 satıcıya toplam 479 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerinin zeytinyağı satışı yapan market ve şarküteriler ile pazaryerinde yaptıkları denetimlerde bin litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken; 6 satıcıya toplam 479 bin 849 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zeytinyağı satışı yapılan market, şarküteri ve pazaryerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında reyonlardaki ürünlerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. İki numunede olumsuzluk tespit edilmesi dikkatleri taklit ve tağşiş zeytinyağlarına çekti.

Market ve şarküterilerde 50, pazaryerinde ise 5 olmak üzere toplam 55 denetim gerçekleştirdiklerini açıklayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, "Denetimlerde izlenebilirliği sağlanamayan, taklit ve tağşiş ürün olduğu tespit edilen ve İzlenebilirliği sağlanmış olup üretim yeri olmayan toplam bin litre yağ ele geçirildi. 6 işyerine ise toplam 479 bin 849 TL idari para cezası uygulandı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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