Denizli'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Denizli'de takibe alınan şahsın ev ve işyerine yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri takibe aldıkları Ş.B'nin Türlübey Mahallesinde bulunan ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda şahsa ait ev ve işyerinde 63 adet sikke, Roma ve Bizans dönemine ait 72 adet tarihi obje, 2 adet dedektör ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Ş.B'nin gözaltına alındığı ve jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ