Denizli Buldan'da Üzüm Bağları Beyaz Örtülerle Korunuyor

Denizli Buldan'ın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, değişken iklim şartlarına karşı dayanması için beyaz örtülerle kaplandı.

Değişken hava şartları nedeniyle yüzlerce kilo çöp olan çekirdeksiz üzüm için üreticiler ilginç bir koruma yöntemi geliştirdi. Bağlar üstüne beyaz branda örtü seren üretici, bu sayede hem aşırı sıcaklarda güneşten hem de yağmurdan mahsulü korudu. Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçi Süleyman Çizmeci, Yenicekent bölgesinde 38 bin dekar çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretimi yapıldığını belirterek, "Örtü altına alınan 6 bin dekarlık alan üzüm bağı vardır. Bunu yapmamızdaki sebep doğal afetlerden, yağmurdan, doludan ürünlerimizi korumak içindir. Bu şekilde üzümümüzü daha sağlıklı şekilde pazara sunabiliyoruz. 38 bin dekarlık alanda yaklaşık 100 bin ton üzüm üretilmektedir. Üretimin yüzde altmışı dış ülkelere ihraç edilmektedir. Geri kalanı iç piyasada tüketilmektedir. Örtü altına almak suretiyle üzümün sezon sonuna kadar dayanmasını sağlıyoruz. Bu yıl Mart ayının yirmi birinde yaşanılan soğuklar ile Nisan ve Mayıs aylarında yağışların fazla olması sebebiyle mildiyö hastalığının sonucunda büyük oranda rekolte kaybı görüldü. Önceki yıllara göre üzümde verim kaybı yaşandı. Çiftçimizin en büyük sıkıntısı zirai ilaçların pahalı olmasıdır. Gelirimizin büyük bir kısmı bağlarda görülen hastalıklara karşı kullandığımız ilaçlara gitmektedir" dedi. - DENİZLİ