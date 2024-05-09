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Denizli'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücü yaralandı.

Buldan Kurudere Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında, S.Y. (28) isimli sürücü yönetimindeki 45 H 5345 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Traktör, tarla yolunun kenarına devrilerek takla attı. Şans eseri kazadan yaralı kurtulan S.Y. Buldan Göğüs Hastanesine kaldırılırken hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Buldan 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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