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Denizli'de define avcıları suçüstü yakalandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları, 30 metre derinliğindeki kuyuda suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında kullanılan malzemelere el koyarken, şüpheliler gözaltına alındı.

Denizli'de define bulma hayali ile kaçak kazı yapan define avcıları 30 metre derinliğinde kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandılar.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde kaçak kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü. Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Denizli Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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