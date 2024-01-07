Denizli'de yağış sonrası tır ile transitin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'de yağış sonrası kayganlaşan yolda tır ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Denizli-Salihli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda A.P, idaresindeki 06 FA 0762 plakalı transit ile seyir halindeyken, E.E, yönetimindeki 35 ALY 898 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri transit içerisinde yolcu konumunda bulunan Ali Moğul'un (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen ve kazada yaralanan E.E, K.E, ve A.P, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Moğul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan anayol kazalı araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ