Denizli'nin Buldan ilçesinde kestaneler satışa sunuldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bin bir zahmetle toplanan kestaneler, dikenli kabuklarından ayrılarak satışa sunulmaya başlandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Alandız ve Kurudere mahallelerinde büyük emeklerle toplanan kestaneler, bir ay kadar bekletildiği eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak, patoz makinesinden geçiriliyor. Bu sayede dikenli kabuklarından temizlenen kestaneler, boyutlarına göre ayrılarak çuvallara konuluyor. Özenle çuvallara konulan kestaneler alıcılarını bekliyor. Geçen yıllara göre yarı yarıya verimin düştüğü kestanede kalitenin arttığını ifade eden üreticiler, bu yıl 150-200 TL arasında alıcı bulduklarını söyledi.

Kestanenin yapım tarifini veren üretici Raziye Karaoğlan, "Bu yılki hasadımızı tamamladık. Dağlardan toplayarak getirdik, otumuzun altına koyduk. Bir süre bekledikten sonra çıkardık. Bugün hasadın son günü. Her yerden alıcılarımız geliyor. Kestanemiz çok lezzetlidir. Herkesin alıp yemesini tavsiye ederim. Sobada yapılacak diye bir şart yok. Ben mesela fırında yapıyorum. Soba bulamadığımız için tüple tavada yapıyoruz. Alıcılarımıza nasıl yapılabileceğini tavsiye ediyorum" dedi.

"Hastalığın da önüne geçeceğiz"

Ağaçlarda meydana gelen hastalık nedeniyle verimin geçen yıla oranla düştüğünü ifaden eden üretici Esen Yenilmez ise, "Kestanemizi kuyularda beklettikten sonra bugün çıkartıyoruz. Dikenlerinden ayırıyoruz, hazır hale getiriyoruz. Şu anda tam kıvamında. Kolay soyulması ve lezzetiyle diğer bölgelerden farklıdır. Alandız ve Kurudere mahallelerinde yetişen kestaneler cins olarak şekerlidir. Şu anda patoz makinesinden geçirdik. İhracata gidiyor. İç pazarda Ankara, İstanbul ve İzmir gibi kentlerden alıcılarımız buraya geliyor. Bizden götürüyor. Yalnız bir sıkıntımız var. Ağaçlarımızda kurumalar mevcut. Bunun da inşallah önüne geçeceğiz. Bu yıl verim geçen seneye oranla yarı yarıya düştü" şeklinde konuştu. - DENİZLİ