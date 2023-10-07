Kazada ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalıştığı esnada aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Dımbazlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayşe Sarıoğlu(58), yolda karşıdan karşıya geçmek isterken Ahmet Ö.(42) idaresindeki otomobil tarafından çarpıldı. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ayşe Sarıoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ayşe Sarıoğlu hayatını kaybetti. Ahmet Ö.'nün gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandığı öğrenildi. - DENİZLİ