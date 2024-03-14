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Mehmet Ali Orpak kimdir? CHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Orpak kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Ali Orpak kimdir? CHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Orpak kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Ali Orpak hakkında bilgiler merak konusu oldu. Orpak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündeme geldi.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Buldan Belediye Başkan adayı ise Mehmet Ali Orpak. Mehmet Ali Orpak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ALİ ORPAK KİMDİR?

Mehmet Ali Orpak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Buldan Gündem Yaşam Politika Haberler

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