Denizli'nin Buldan ilçesinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üzerinde esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, üzerinde esrar çıkan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ilçe güvenliği ve huzuru için devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şüpheli A.Y.'nin kimlik kontrolü sonrasında yapılan üst aramasında üzerinde bir miktar esrar maddesi bulundu. Şüpheli A.Y. ekiplerce gözaltına alınırken konuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ