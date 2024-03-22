Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonun kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Denizli Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title