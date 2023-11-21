Alman At Terbiyecisi Buldan'a Hayran Kaldı

Alman at terbiyecisi Harst Hesterman, 2020 yılında ziyaret ettiği Buldan'ı çok beğenerek, ödüllü atına Buldan ismini verdi. Hesterman çifti, Buldan'ı tekrar ziyaret ederek, atın resmini restoran işletmecisine hediye etti.

2020 yılında ziyaret etiği Buldan'ı çok beğenen Alman at terbiyecisi Harst Hesterman, o yıl doğan ödüllü atına ' Buldan' ismini verdi.

2020 yılında Buldan'ı ziyaret eden ve kentin otantik yapısına hayran kalan Alman at terbiyecisi Harst Hesterman ve eşi Maria Hesterman, 2020 yılında doğan Hannoveraner cinsi Olimpik yarış branşında yarışan ödüllü atlarına Buldan ismini koydu. Buldan'ı çok seven Hesterman çifti, Buldan'ı tekrar ziyaret ederek, Buldan ismini verdikleri atın resmini, kendilerini misafir olarak ağırlayan restoran işletmecisi Mehmet Tuğrul'a hediye etti.

Buldan'ı unutamadıklarını belirten Hesterman çifti, "Buldan'dan öyle güzel anılarla ayrıldık ki, bir daha unutamadık. Alman dostlarımıza sürekli Buldan'ı anlattık. Unutamadığımız güzel Buldan'ın adını, 2020 yılında doğan atımıza verdik. Buldan ödüllere doymayan bir at. Buldan'da çok güzel bir yer. Önümüzdeki yıllarda tekrar ziyaret etmek isteriz. Gerçekten çok güzel insanları var. Buldan'da bizi sevgiyle karşılayan tüm insanlara teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ