Denizli'de Tırın Arkadan Çarptığı Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli- Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.C.'nin kullanmakta olduğu 20 DL 216 plakalı tır, seyir halindeyken aynı yönde gitmekte olan E.V. idaresindeki 34 FSA 488 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağında bulunan araziye devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.V. ile araçta yolcu olarak bulunan T.V. ve L.V. yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ