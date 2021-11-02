MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir. CHP bunları yapıyorken tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı 'Burası Kürdistan'dır' sözüne tek kelime dahi edememiştir"

- "Türkiye sınırı içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Gerekirse şehit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız. Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP yoğun bakımdır, CHP-HDP ikiz kardeştir.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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