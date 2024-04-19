CHP MYK Toplantısı ve Cenaze Törenine Katılım
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda Yerel Yönetimler Çalıştayı ve diğer değerlendirmeler yapıldı. Ardından CHP heyeti, TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın cenaze törenine katıldı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda 20-21 Nisan'da yapılacak Yerel Yönetimler Çalıştayı ile değerlendirmeler yapıldı.
MYK'nın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyeti, TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.