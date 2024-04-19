CHP'nin eski TBMM Grup Amirine son görev

(ANKARA) - CHP'nin uzun yıllar TBMM Grup Amirliği yapan Levent Bayraktar'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı törende, Özel ve Kılıçdaroğlu tabut cenaze aracına taşınırken omuz verdi. Özgür Özel, definin yapılacağı Karşıyaka Mezarlığı'na cenaze aracına binerek gitti.

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Amirliği yapan ve dün yaşamını yitiren Levent Bayraktar için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir; CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'li milletvekilleri, Saadet Partisi Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, tabut cenaze aracına taşınırken Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, tabuta omuz verdi. Özgür Özel, definin gerçekleştirileceği Karşıyaka Mezarlığı'na cenaze aracıyla gitti.

Levent Bayraktar'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.