Pandemi döneminde kentten kırsala kaçış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi döneminde kentten kırsala kaçış

Samsun'da pandemi döneminde kentten kırsala göç arttı.

Pandemi döneminde kentten kırsala kaçış
23.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:01

Samsun'da pandemi döneminde kentten kırsala göç arttı.

Şehir hayatından bunalan vatandaşlar korona virüsün (Covid-19) de etkisiyle sakin bölgelere göç etmeye başladı. Özellikle Tekkeköy ilçesinin kırsal kesimlerinde doğa ile iç içe villa tipi evler yapan vatandaşlar, tersine göçe öncü oldu.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, insanların tercihlerinde bazı değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşamaya önem veren vatandaşlar, virüsün yayılması ile birlikte artık şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Tabii güzelliğiyle ilgi çeken Tekkeköy'ün kırsal kesiminde villa tipi evler yükselmeye başladı.

"Şehir hayatını hiç sevmedim, şehirdeki 2 oğlum da benimle kırsalda yaşamak istiyor"

Tekkeköy'ün Sarıyurt Mahallesi'ne villa tipi ev yapan muhtar Ahmet Gür (64), "Çocukken resim yapmayı çok seviyordum. 18 yaşındayken, babama bana yer vermesi halinde saray yapacağımı söyledim. Babam saray gibi bir ev yapacağıma inanmadı. Yılarca yurt dışında inşaatta çalışmama rağmen hayalimde hep saray gibi bir ev yapmak vardı. Daha sonra hayalimdeki evin projesini kendim çizdim. Şimdi hayalimdeki evi inşa ediyorum. Yaparken, 'bu nasıl ev, böyle ev mi olur' diyenler oldu. Bu evin projesini görenler tahsilimi sorduklarında ilkokul mezunu olduğumu öğrenince çok şaşırdılar" dedi.

Köy yaşamının çok güzel olduğunu ifade eden Gür, ayrıca şunları söyledi:

"Bence en güzel yaşam köylerde. Şehir hayatını hiç sevmedim. 2 oğlum da şehirde öğretmen. İkisi de burada, kırsalda yaşamak istiyorlar. Tekkeköy'ün üst kısımları Atakum'dan da başka bir yerden de daha güzel. Buradaki doğal güzelliği dünyaya değişmem."

Başkan Togar: "Korona sonrası ilçemize ve kırsala olan göç arttı"

Korona virüs sürecinin ardından vatandaşların özellikle Tekkeköy'ün kırsal kesimlerine birçok ev yapmaya başladığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Korona virüsü süreciyle birlikte kentlerden kırsal alanlara göçler eskiye göre kat kat arttı. İnsanlar bahçeli müstakil evlere yönelmeye başladı. Kırsala göçün artması, ilçemize birçok yönden artılar sağlarken aynı zamanda da tarımı ve hayvancılığı da olumlu yönde etkilemeye başladı. Her geçen gün büyüyen, değişen, gelişen Karadeniz'in tüm doğallıklarını barındıran ilçemizde kırsal alanlarda yeni binaların çoğalması bizim için her yönden iyi oldu. Bölgemiz hem sanayi hem de tarım alanları bakamından oldukça zengin bir bölge. Bölgemizde ayrıca yaylayı andıran birçok yerimiz mevcut. Vatandaşlar, gündüzleri merkezde sıcaktan bunalırken, yükseklerde ise serin ve temiz havanın tadını çıkartıyor. Tekkeköy ve Samsun'dan hatta başka illerden vatandaşlarımız ile gurbetçilerimiz şu anda yükseklere, kırsal mahallelerimize daha çok rağbet göstermeye başladılar. Hiç ummadığımız, küçük dediğimiz mahallelerde bile yeni evler yapılmaya başlandı. Yeni yapılan evlerin hepsi hem görsel olarak çok güzel bir görüntü oluşturdu hem de ruhsatlı bir şekilde resmi prosedüre uygun olarak inşa edildi" diye konuştu.

Daha önceden pek bilinmeyen Tekkeköy'ün kırsal kesimlerinde şu anda birçok villa tipi evde onlarca aile şehir kalabalığından uzak, doğa ile iç içe bir yaşam kurmanın hazırlığını yapıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 3. Sayfa
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Meral Akşener Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde kentten kırsala kaçış - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:23:21. #1.14#
title