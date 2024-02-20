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Samsun'da Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucu olayı, hırsızlık suçundan 53 kaydı bulunan G.Y. (29) ile B.P'nin (14) gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan G.Y. ile B.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekkeköy Samsun Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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