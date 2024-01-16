Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Okullararası Floor Curling Müsabakalarında İl Birincisi Oldu

Samsun'da düzenlenen Okullararası Floor Curling Müsabakalarına Tekkeköy'den katılan öğrenciler il birincisi oldu.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakada Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni temsil eden Nisanur Özmen ve Melike Ecrin Kardil genç kızlar kategorisinde birincilik kazandı. Öğrencilere düzenlenen madalya töreni ile ödülleri takdim edildi.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Coşkun Yıldız, "Bu sonuçla okulumuz Samsun'u bölge finallerinde temsil edecek. Emeği geçen öğrencilerimizi ve okulumuz beden eğitimi öğretmeni Alaattin Övüç'ü tebrik ediyoruz" dedi. - SAMSUN