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Tekkeköy'de Aile Destek Merkezleri Projesi ile Kadınlar Meslek Ediniyor

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Tekkeköy'de Aile Destek Merkezleri (ADEM) Projesi ile çeşitli kurslar verilen kadınlar meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. ADEM Projesi, kadınların gelişimlerini sağlamayı ve toplumsal entegrasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy'de Aile Destek Merkezleri (ADEM) Projesi ile çeşitli kurslar verilen kadınlar meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ADEM Projesi Tekkeköy Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı'nda hayata geçirildi. Tekkeköy Aile Destek Merkezi olarak vücut bulan proje kadınların psiko-sosyal, sosyokültürel, meslek ve kişisel yönden gelişimlerini sağlamayı ve toplumsal entegrasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

Tekkeköy Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı'nda yer alan merkezde, Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde kadınlara birçok imkan tanınıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından çeşitli kurslar veriliyor. Hanedeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birini geçmeyen kadınlar içinse öğle yemeği, 600 TL teşvik ödemesi, malzeme desteği, psikolojik danışmanlık, sosyal gelişim eğitimleri gibi destekler sağlanıyor.

3-6 yaş oyun odası bulunan merkezde, kadınlar kurslara katılırken çocukları kreşte keyifli zaman geçiriyor. Alanında uzman hocalarca çeşitli konularda seminerler de gerçekleştiriliyor. Merkezde tığ örgü ve iğne oyası, ahşap boyama, Kuran-ı Kerim, makrome ve dikiş kursları ile kadınlar hem meslek ediniyor hem de ürettiklerini düzenlenen hayır panayırlarında satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Önceliğin hanedeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birini geçmeyen kadınlar olmak üzere kursların tüm kadınların katılımı için açık olduğunu belirten Tekkeköy Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Meltem Kara, "Kurumumuz Şubat ayından bu yana faaliyet göstermektedir. Şu anda ADEM'de 7 çeşit kursumuz ve kursiyerlerimizin çocukları için oyun evi bulunmaktadır. Önceliğimiz geliri asgari ücretin üçte birini geçmeyenler olmak üzere tüm hanımlarımız kurslarımıza katılabilirler. Asgari ücretin üçte birini geçmeyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çeşitli desteklerinden de faydalanabilmektedirler" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "2018 yılında Aşağıçinik'te hayata geçirdiğimiz hanımlar konağımızda son derece etkin ve canlı bir projeyi ağırlamak bizlere mutluluk veriyor. Her bir ferdinin ailemiz olarak gördüğümüz ilçemiz halkının ve onların gelişimleri için yapılacak her bir işi desteklemeyi sürdüreceğiz. Şubat ayından bu yana Aile Destek Merkezi'ne ev sahipliği yapan merkezimizde, kadınlar aldıkları kurslarla meslek ediniyorlar, sosyal gelişimlerini sağlamak adına burada çok faydalı eğitimler veriliyor. İlçemiz kadınlarını burada düzenlenen kurs ve eğitimlere katılmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Tekkeköy Haberler

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