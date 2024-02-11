Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar Floor Curling Müsabakalarında Birinci Oldu
Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Okulun kız öğrencileri Samsun'u temsilen Sivas'taki turnuvaya katıldı ve oynadığı müsabakaları kazanarak grup birincisi oldu. Bu başarıyla birlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bursa'daki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.
Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri Samsun'u temsilen Sivas'taki turnuvaya katıldı.
Oynadığı müsabakaları kazanan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, grup birincisi olarak Bursa'daki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.