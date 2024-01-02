Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Maddeler komisyonlara havale edildi. Toplantıda meclis üyeleri yeni yıla ilişkin dilek ve temennilerini dile getirdi.

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, "2023 yılını geride bıraktık. 2024 yılı ve ilerideki tüm zamanların ilçemize, ülkemize, insanlık alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah huzurun, mutluluğun adaletin ön planda olduğu, çocukların kadınların katledilmediği bir yıl ve yılları yaşamayı temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN