Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Alın teriyle, göz nuruyla, el emeği ile ekmeğini arayan insanlarımızın sevdalısıyız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, haftanın ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezinde kurulan halk pazarındaki esnafı ziyaret eden Togar, hal hatır sorarak vatandaşların taleplerini dinledi. "Belediyecilik gülümseyen yüz, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertlik ve ilk günkü aşkla hizmet etmektir" diyen Togar, belediyecilikte hizmet etmek kadar vatandaşların gönlünü kazanmanın da önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşların mutluluğu için gece gündüz çalışmayı sürdürdüklerini belirten Togar, "Bizler hemşehrilerimiz ve bu ilçe için gönlümüzü verdik. En ücra köşedeki vatandaşımız ile dahi iletişim halinde kalıp, her türlü sorundan haberdar olmayı amaç edindik. Bu amaç için de her an her dakika hemşehrilerimizle iç içe olarak onların dertlerini dert edinip mutluluklarına ortak oluyoruz. Acısı ve sevinci bir olan, geleceğini geçmişinin üzerine kuran, huzur ve refah arzusuyla dolup taşan, alın teriyle, göz nuruyla, el emeği ile ekmeğini arayan insanlarımızın sevdalısıyız biz. Hemşehrilerimizin güzel temennileri ve yüzlerindeki tebessüm, çalışma azmimizi daha fazla perçinleyerek motivasyonumuzu kat kat arttırıyor. Bu motivasyon ile gece gündüz demeden Tekkeköyümuz ve insanlarımızın mutluluğu için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN