Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 4 gün hapis cezası bulunan A.A'nın 35 gündür değişik adreslerde saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.