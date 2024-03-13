İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Eyüp Elmas kimdir? İYİ Parti Samsun Tekkeköy Belediye Başkan adayı Eyüp Elmas kimdir?

İYİ PARTİ SAMSUN TEKKEKÖY ADAYI KİM?

İYİ Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Eyüp Elmas oldu.

EYÜP ELMAS KİMDİR?

Eyüp Elmas, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve deneyimli bir şehir ve bölge planlama uzmanıdır. 1974 Ordu doğumlu olan Elmas, eğitim hayatına Ordu'da başlamış ve Samsun Namık Kemal Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde başlayan Elmas, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitimine devam etmiş ve sonrasında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

Mesleki kariyerine İçişleri Bakanlığı'nın planlama uzmanlığı sınavını kazanarak Samsun Valiliğinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Elmas, burada "Yerel Dinamikli Kalkınma Hamlesinin Kurumsal Yönetimi: İL KALKINMA TEŞKİLATI MODELİ" adlı teziyle uzman unvanını almıştır. 2005-2011 yılları arasında çeşitli koordinatör ve yönetici pozisyonlarında görev almış, 2011 yılında Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.