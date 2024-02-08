Samsun'da Gaz Dolum Tesisi Yanındaki Arazide Yangın

Samsun'da bir gaz dolum tesisisin yanındaki boş arazide atık malzemelerin yanması çevrede paniğe yol açtı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan bir gaz dolum tesisin yanındaki boş arazide meydana geldi. Boş araziye atılan çok sayıda plastik, kumaş parçaları ve diğer atık malzemeler bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çevreye yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - SAMSUN